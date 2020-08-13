Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский заплатит 800 рублей за оскорбление другого депутата Александра Анидалова. Об этом он сам рассказал в социальных сетях.

— Через два месяца после того как все уже забыли о чем речь, сходил на суд по административному делу по поводу посылания мной на йух депутата КПРФ Александра Анидалова. Получил свой штраф 800 рублей. Почти как в анекдоте — кильдим, кильдим и на рубль собака. Однако рад что в зале суда заявил свою позицию, которую в думе из-за дурного регламента высказать практически невозможно. Вот она:

Я Дмитрий Чернышевский. Пять поколений моих предков закончили университеты. Одному из них памятник стоит в центре Саратова, портрет другого висит в галерее героев войны 1812 года в Зимнем дворце. Я отлично знаю что такое цензурные и нецензурные выражения. Но иногда бывают ситуации, когда в ответ на ложь и клевету наших «товарищей» слева можно или сразу идти в суд или — dixi et animam levavi. Я русский человек и не люблю сутяжничество и судей. Поэтому послал клеветника туда, куда он заслужил, обвинив меня публично и неоднократно в том, что именно я, лично, развалил Саратовский авиационный завод (Саша, ты сбрендил что ли? Где я и где завод?). Ну за это и 800 рублей не жалко. Саша, иди куда я тебя послал, и больше так не делай 🙂

К чести коммунистов — это не они инициировали дебильный суд (судье нечем больше заниматься, чем судить депутата за то, что все — в том числе он — делают постоянно?). Это инициатива нашей «доблестной» полиции. Канешн, это ж проще чем воров и убийц ловить. И отчитаться сразу можно, — написал Дмитрий Чернышевский (стилистика и орфография сохранена).