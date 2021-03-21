Сегодня, 21 марта, исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного политрука, Героя Советского Союза, Василия Клочкова. Об этом напомнил депутат Госдумы Николай Панков на своей странице в Instagram.

— Василий Клочков защищал Москву в составе дивизии, которую возглавлял наш земляк Иван Панфилов. Погибая у разъезда Дубосеково Клочков произнёс: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва».

Вячеслав Володин помог создать в Синодском мемориальный комплекс с памятником Василию Клочкову и стелами с именами погибших на войне жителей села, — отметил Николай Панков.

