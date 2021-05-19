Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил, что готов оказать помощь с приобретением двигателя для насоса, который закачивает воду для села.

— Вчера решали проблему с поливной водой в Натальино. Сегодня в другом селе Балаковского района — Маянге, возникла еще более тяжёлая ситуация. Село осталось без воды, и поливной, и питьевой. Причина — поломка двигателя насоса, качающего воду. Это уже привело к серьёзным последствиям для жителей. Нельзя ждать. Жара принесла и пожар в село. Это ещё одна трагедия. Готов подключиться с приобретением насоса для подачи воды, — отметил народный избранник.

По информации канала «Балаковский репортер», в «казенной» части села загорелись жилые дома. А очевидцы сообщили о полыхающем здании на набережной, куда недавно въехали новые хозяева, а затем огонь перекинулся на соседние строения.