Сегодня, 23 апреля, депутат Государственной Думы Николай Панков работает в Балаково.

Вместе с инициативной группой жителей Николай Панков обсудил благоустройство пляжа в 1-ом микрорайоне Балаково. Жители рассказали депутату, что пляж в этом месте пользуется популярностью. Однако территория нуждается в уходе и благоустройстве.

— Город на Волге должен иметь благоустроенные места для летнего отдыха. Людям важно, чтобы вода была свободна от зарослей и камышей. Чтобы зеркало водоема и дно были чистые и безопасные. Вторая задача — благоустройство территории. Нужна насыпь из песка и комфортные раздевалки. Всегда говорю, необходимо за основу брать передовые технологии, не просто собрать мусор, а создать современное место отдыха. Проект будем обсуждать с жителями, — сказал Панков.

Депутат предложил привлекать к разработке проекта молодых архитекторов. Балаковцы поддержали эту инициативу.

—Начинать необходимо уже с этого года. Рядом в рамках национального проекта будет благоустроен парк. Комплексный подход к развитию этого микрорайона позволит создать удобное место отдыха для людей, — заключил Николай Панков.