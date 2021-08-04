Депутат Государственной Думы Николай Панков встретился с жителями села Большой Кушум Балаковского района. На встречу его пригласили сами сельчане, чтобы обсудить существующие проблемы.

Один из главных вопросов — водоснабжение. По словам местных жителей воды не хватает и она поступает в дома плохого качества. Это связано с тем, что она попадает в систему из открытого озера. А водоем несколько лет не очищался и заилился . Из-за этого вода в кране имеет неприятный запах. Кроме того, в засушливое лето озеро пересыхает и вода становится зелёного цвета.

Николай Панков подчеркнул, что обеспечение жителей питьевой водой в селах приоритет.

— Нужно смотреть программы, которые помогут решить этот вопрос. Это задача в том числе и местной власти. Нужно поддерживать уровень воды и готовить проект по очистке озера, — сказал он.

На встрече жители также рассказали, что с освещением в селе сложно. Не все уличные фонари работают. Людей волнует покос травы, очистка зимой от снега и ремонт дорог.

Панков отметил, что программы, которые есть в Балаковском районе должны в полной мере реализовываться в отдаленных селах.

—Пока живет село, наш Балаковский район и область развиваются, — сказал депутат.