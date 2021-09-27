Депутат Госдумы Андрей Воробьев отметил, отметил, что авторитет спикера ГД Вячеслава Володина позволит новой Госдуме работать эффективно.

— Вся страна услышала высокую оценку Президента России, данную работе Председателя Госдумы 7-го созыва Вячеслава Викторовича Володина. Конечно, это сыграет важную роль при выборе председателя вновь избранного парламента. Голосование состоится на первом пленарном заседании Госдумы в октябре.

Безусловный авторитет Володина среди парламентских партий, его политический и организаторский опыт, созидательная энергия — позволят новой Госдуме работать эффективно, решая по-настоящему актуальные задачи, не отвлекаясь на хайп и популизм.

Опираясь на такой политический ресурс, работая в команде и в обратной связи с жителями, мы реализуем нашу программу для Саратовской области. С нетерпением жду начала работы в Госдуме!, — заявил Воробьев.