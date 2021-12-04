Депутат Госдумы Николай Панковпринимает участие в третьем этапе XX съезда Единой России. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня принимаю участие в третьем этапе XX Съезда «Единой России». От нашей области 14 делегатов. На съезде председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Валерий Радаев, депутаты Госдумы Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин, председатель областной Думы Александр Романов, депутаты областной Думы, представители первичек.

Заключительный этап Съезда особенно значимый. Будут подведены итоги работы партии за 20 лет. Примем план дальнейшей работы. Пройдет обновление состава руководящих органов. Будет обсуждаться и реализация народной программы партии. Более 2 миллионов человек в стране приняли участие в ее подготовке. Из них больше ста тысяч предложений поступило из нашей области. Теперь главная задача – эффективно воплотить программу в жизнь, решая проблемы людей, — написал он.