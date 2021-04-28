— В Пугачеве зашел поздравить сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Не всех смог застать на месте — бригады на вызовах и в праздники, спасают жизни. Всем работникам скорой помощи большое спасибо. Сегодня по всей стране «Единая Россия» поздравляет работников скорой медицинской помощи. Чтобы поблагодарить их за тяжелый, самоотверженный труд, вручить подарки и цветы. Важно сделать все для того, чтобы всем врачам, фельдшерам, санитарам, водителям были обеспечены достойные условия труда. По этому поводу постоянно провожу встречи в районах. Вместе обсуждаем, что нужно сделать для обновления автопарка и повышения заработной платы. Сложный период пандемии еще раз показал, как незаменима работа сотрудников неотложки. Вы спасаете тысячам людей не только здоровье, но и жизнь, — сообщил Николай Панков в своем телеграм-канале «Паре слов».