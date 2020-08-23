Позавчера, 21 августа, на трассе Саратов-Дубки-Новая Липовка произошло ДТП с участием двух иномарок. Сегодня стало известно, что в одном из автомобилей находился депутат госдумы.

Напомним, 32-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Ford Mondeo. Во втором автомобиле находился сложивший недавно полномочия депутата Саратовской областной думы и перешедший на работу в Государственную думу Дмитрий Пьяных.

По телефону нашему журналисту Дмитрий Пьяных сообщил, что ехал на служебном автомобиле Ford Mondeo из аэропорта в Саратов. Попав в ДТП, депутат сильно не пострадал, от госпитализации он отказался и получил необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.