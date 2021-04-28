Депутат Государственной Думы Николай Панков в ходе рабочей поездки в Пугачев осмотрел, как идут работы по ремонту тротуаров.

— В Пугачеве вместе с жителями контролируем, как идут работы по ремонту тротуаров. Подрядчики вышли на объекты, но главное выдержать качество и сроки. Возле школы N3 рабочих не сразу нашли. Спасибо пугачевцам, они не дают дремать строителям.

На участке тротуара рядом со школой N2 также обсудили возможность установить ограничения для автотранспорта, чтобы не заезжали на тротуар и не разрушали его. Отмечу, здесь первостепенный вопрос — безопасность школьников и прохожих. Родители на встречах отметили, что по хорошим тротуарам и дети с удовольствием в школу бежать будут. В этом году к 30 процентов объектов социальной сферы в Пугачеве отремонтируем подходы. Будем искать возможность привлечь дополнительное финансирование, чтобы довести этот показатель до 50 процентов. Проект продолжим и в следующем году, чтобы полностью закрыть потребность.

В ходе рабочей поездки заехал и на строительную площадку, где идет благоустройство по проекту «На Иргиз — по теплому камню». Еще на подходе понятно — дело стоит. Ограждение, которое должно обеспечить безопасность упало на проезжую часть. Предупредил подрядчика — если не войдут в график буду обращаться в правоохранительные органы. Приеду еще раз сюда через неделю. В майские праздники. Люди должны отдыхать. А подрядчики работать, — сообщил Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

В Пугачеве будут отремонтированы тротуары по следующим улицам:

1. улица Бубенца (от улиц Вокзальная до улицы 40 лет Октября)

2. улица Карла Маркса и ул. Коммунистическая подходы к СОШ № 2 (от Горького до Коммунистической и от Карла Маркса до Революционного проспекта)

3. улица Урицкого (от СОШ № 3 до Революционного проспекта)

4. улица Советская и ул. Садовая подходы к СОШ № 5 (от улицы Садовая до улицы Вольская и от Советской до Пушкинской)

5. улица Гоголя (от Топорковской до улицы Ермощенко)

6. улица Топорковская (от 1 МКР (магазин 5-ка) до улицы Гоголя)

7. улица Гоголя (от Горького до Топорковской)

8. улица 53 Дивизии (от Карла Маркса до Революционного проспекта)

9. улица Бубенца (от улицы 40 лет Октября до Красноармейской)

10. улица Кутякова (от Оренбургской до Ермощенко)

11. ул. М. Горького (от Советской до Красноармейской).