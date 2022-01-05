5 января у депутата ГД от Саратовской области Николая Панкова день рождения.

Уроженец Горьковской (Нижегородской) области появился на свет 57 лет назад.

Выпускник тогдашнего Саратовского института механизации сельского хозяйства и Поволжской академии госслужбы.

Работал в административных структурах Саратова и региона, занимался бизнесом.

Политическую карьеру начал, став 20 лет назад помощник депутата, затем — главой секретариата в то время вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В 2005 году стал лидером исполкома саратовского отделения «Единой России», затем являлся координатором «Молодой гвардии» по Приволжскому федеральному округу.

Избирался в законодательное собрание Саратовской области, с 2011 года — трижды избирался депутатом Госдумы.

Известен как автор популярного политического Телеграм-канала «Пара слов».