Волжский районный суд Саратова 14 июля 2020 года приговорил депутата одного из МО Красноармейского района к 12 годам “строгача” за попытку продать наркотики. Пять лет нельзя будет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

В ноябре 2018 года осужденный купил себе 820,95 грамма марихуаны и стал хранить ее у себя дома. В этот же день он продал часть вещества массой 14,05 грамма двум саратовцам, после чего его задержала полиция. Оставшуюся часть наркотиков у него изъяли.

Мужчина не согласился с приговором, они с адвокатом подали апелляцию. Наказание оставили без изменения.