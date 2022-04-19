Депутат Саратовской областной Думы главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю. Я. Гордеева» подал документы для регистрации в качестве участника предварительного голосования по одномандатному избирательному округу №12 Октябрьского района города Саратова.

Как отметил Евгений Ковалев, — предварительное голосование – это открытая и легитимная процедура, где жители сами принимают решение, кто будет участвовать в выборах депутатов Саратовской областной Думы от Партии «Единая Россия» в сентябре. Во время предварительного голосования люди могут познакомиться с кандидатами и определиться с выбором. Удобно, что голосование проходит в онлайн формате на сайте. Я врач и как врач воспринимаю депутатскую деятельность как один из инструментов помощи людям.

Напомним, что документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы орг комитета: пн. вт. ср. чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00, суббота с 10:00 — 13:00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29.