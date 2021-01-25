Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев раскритиковал организаторов прошедших в субботу провокаций за привлечение к несанкционированным акциям детей и подростков.

— В последние дни в стране и в Саратове происходили события, на которые нельзя не отреагировать. Мы видели срежиссированное представление, в котором провокаторы пытались сыграть на лучших чувствах и порывах людей. На желании людей видеть свою страну процветающей.

Эти прозападные «режиссеры» не гнушаются тем, чтобы использовать в своих целях детей и подростков – а судя по снимкам, их было большинство на несанкционированной акции. К таким грязным приемам прибегают те, кто не могут в честной борьбе одержать верх, кто ради политических очков готов на все – ложь, подстрекательство, фальсификацию и искажение фактов. Их цель – оболгать национального лидера, страну. Они полагают, что это как-то возвысит их в глазах населения.

Я горжусь нашей молодежью, активной и небезразличной к жизни страны. Но я прошу – не поддавайтесь провокациям, анализируйте информацию, смотрите не на голословные заявления, а на дела. И помните, есть очень много законных и эффективных способов сделать свою жизнь и жизнь страны лучше, – подчеркнул Воробьев.