Депутата подозревают в незаконном присвоении трехсот тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В августе 2018 года парламентарий подделал документы для увеличения своего ежемесячного дохода. Ущерб из-за фальшивых данных муниципальному бюджету составил 300 тысяч рублей. Похищенные средства народный избранник потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям присвоение денежных средств с

использованием служебного положения и служебный подлог. Сейчас проходит комплекс мероприятий направленных на закрепление доказательств вины депутата. Расследование дела продолжается.