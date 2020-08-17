Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев прокомментировал сложившуюся ситуацию в МУП «Саратовгорэлектротранс», который на прошлой неделе посетил председатель госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, федеральный политик дал указание увеличить минимальную зарплату водителям до 30 тысяч рублей, договорился о выделении областному центру 80 троллейбусов из Москвы и посоветовал сделать предприятие стратегическим.

— Благодаря Володину в Саратовской области решаются проблемы, которые копились десятилетиями. Уверен, что увеличение зарплаты сотрудникам поспособствует стабилизации ситуации на предприятии. К сожалению, местные власти своевременно не увидели проблему, из-за чего люди были вынуждены обращаться за помощью к федеральной власти. Надеюсь, что этот пример станет наглядным для местных властей и ситуация не повторится.

Отдельно хочу остановиться на позиции депутата госдумы РФ Ольги Алимовой, которая по своему статусу должна защищать интересы жителей Саратовской области. Почему политик федерального уровня дистанцировался от проблем родного региона, почему не решает проблемы жителей? Возможности федеральных парламентариев вполне позволили бы встретиться с коллективом предприятия – притом не на улице, а в нормальной рабочей сфере. И планомерно решать вопросы. Но ведь это нужно работать – планомерно, кропотливо, регулярно. Нужно искать способы решения проблем, а не просто поднимать шум и раздавать указания, строя из себя защитников людей. Вероятно, некоторые на такое просто не способны.

Ситуация хорошо знакома по работе в Саратовской областной думе. Там тоже есть «деятели», которые вместо конструктивной работы на благо жителей предпочитают ловить хайп, срывать заседания и строить из себя обиженных, – подчеркнул Воробьев.