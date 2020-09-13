Сегодня, 13 сентября, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев принял участие в голосовании на довыборах депутата регионального парламента. На избирательном участке по месту жительства он пообщался с присутствующими наблюдателями. Ему сказали, что замечаний нет, все проходит в штатном режиме.

Новый формат проведения выборов позволяет не только равномерно распределить присутствие избирателей на участке, не подвергая их риску заражения, но и создает при этом дополнительный комфорт для населения, подчеркнул Евгений Ковалев.

— Хочется отметить организацию голосования с учетом эпидемиологической обстановки. Все рекомендованные меры безопасности на УИКах исполняются. Каждому избирателю выдаются средства индивидуальной зашиты, на входе проверяется температура и проводится обработка рук.

Трехдневное голосование позволяет не только равномерно распределить присутствие избирателей на участке, не подвергая их заражению, но и создает при этом дополнительный комфорт для населения, дает возможность принять участие в выборах в удобное время.

Уверен, что часть новых требований к организации предвыборной кампании и процессу голосования станут постоянной нормой. Выборы – это возможность для каждого жителя высказать свою позицию в отношении того или иного кандидата. Убеждён, что каждый гражданин, кому не безразлична судьба нашего города, должен исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательный участок, – отметил Евгений Ковалев.