Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев проверил ход ремонта в спортивном комплексе в Энгельсе. Речь идет о «Спортивно-техническом центре» по адресу Полтавская, 17. Ранее парламентарий оказал материальную помощь на установку пластиковых окон в двухэтажном строении, а также на ремонт в помещениях.

— Новые окна уже поставили. Сейчас будем заниматься стяжкой пола в спортивном зале. Работы еще много, но мы стараемся, – рассказал заместитель руководителя центра Сергей Пономарев.

По его словам, сейчас в спортивном комплексе работает три больших спортивных зала, еще один – тренажерный. Также полностью отремонтированы помещения со спортивными матами. Как рассказал Пономарев, в здании есть системы видеонаблюдения и пожаротушения.

В центре могут заниматься как дети, так и взрослые. Там представлены такие виды спорта, как фехтование, шахматы, настольный теннис, пауэрлифтинг, рукопашный бой, самбо и другие единоборства. Сейчас в спортивном комплексе занимаются порядка 350 человек.

Ранее здесь находилась мастерская профессионального училища №24. Несколько лет назад здание никем не обслуживалось его планировали сносить. Однако позже строение передали в пользование спортивного центра.