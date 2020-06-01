В Международный день защиты детей депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально — реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». Это учреждение на протяжении многих лет оказывает комплексную помощь несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

В первый день лета для юных воспитанников была подготовлена праздничная программа, которая проходила на базе учреждения. В рамках мероприятия были проведены развлекательные игры и конкурсы. В акции приняло участие 50 детей.

Для воспитанников учреждения парламентарий передал наборы настольных игр, спортинвентарь для активных игр на свежем воздухе, а также 50 порций мороженого. Подарки были переданы с учетом всех мер предосторожности в период режима самоизоляции.

Андрей Воробьев пожелал ребятам хорошего летнего отдыха и ярких впечатлений!

-В этот день решили поздравить с праздником ребят из реабилитационного центра «Надежда», они в этом нуждаются больше, чем другие дети. Этот праздник очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за благополучие и судьбу каждого ребенка. Мы давно сотрудничаем с центром «Надежда» и я уверен, что наши встречи будут продолжены, — отметил депутат.

Также в ходе визита парламентарий поинтересовался проблемами учреждения и пообещал поддержку в решении волнующих вопросов.

