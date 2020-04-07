На фоне пандемии короновируса облдеп от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв оказал помощь медицинским учреждениям Энгельса.

Во время рабочей поездки он посетил ГУЗ «Энгельсский перинатальный центр», где медработникам были переданы тысяча масок и концентрированного дезинфицирующее средство, при приготовлении и доведения до нужной концентрации которого, получится 10 тысяч литров готового раствора для дезинфекции.

— Сегодняшнее мероприятия — это акция по передаче нескольким Энгельсском медучреждениям масок и дезинфицирующих средств. Коллективам больниц, которые остаются на своих рабочих местах в условиях режима самоизоляции, такая поддержка необходима. Хочется надеяться, что на фоне пандемии коронавируса подобная практика станет повсеместной в нашем регионе. Стоит отметить, что принятые комплексные меры по безопасности людей вынужденные и необходимые. Особенно важно не поддаваться панике и выполнять условия карантина. Соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома, — прокомментировал депутат.

Подобная поддержка была оказана и Энгельсской горбольнице № 1. В ходе визита Андрей Воробъёв передал маски и дезсредство сотрудникам больницы и поинтересовался проблемами учреждения. Коллектив больницы поблагодарили депутата за оказанную помощь. Всего в ходе акции по инициативе депутата было закуплено восемь тысяч масок и 50 литров дезинфицирующего средства. В скором времени поддержка дойдет и до других учреждений здравоохранения.