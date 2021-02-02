На днях в соцсетях появилось видео, на котором был запечатлен депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко.

Коммунист отдыхал в фешенебельном ресторане, в котором средний чек — один из самых высоких в городе. Отдых состоялся 30 января, а уже на следующий день Бондаренко вместе с однопартийцем Александром Анидаловым заметили на несанкционированной акции внесистемной оппозиции в центре города. Свою точку зрения на это высказал депутат облдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.

— В очередной раз некоторые представители компартии продемонстрировали свое истинное лицо. Снимая себя, они утверждают, что радеют за народ и живут вместе со всеми. На деле же их досуг состоит из походов по дорогим ресторанам, где за один вечер можно легко оставить зарплату учителя. Но вот только учителя, зарабатывая честным трудом, не позволяют себе так распоряжаться деньгами. А если деньги приходят легко, из «донатов» под предлогом защиты народа, то, по логике блогеров, и держаться за них не стоит.

А после веселого вечера можно вновь прикинуться избранником народа и выйти на улицу, поддерживая тех, кто стремится растащить страну. И это при том, что руководитель партии КПРФ открыто выступает против политических проходимцев, рвущихся к власти любыми способами. Но даже такой авторитет для местных кутил ничего не стоит, — отметил Воробьев.