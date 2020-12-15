Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единя Россия» Евгений Ковалев уверен, что инициативы Председателя Государственной думы Вячеслава Володина по совершенствованию системы оказания скорой медицинской помощи в Саратове позволят мотивировать молодых специалистов и привлечь новые кадры.

— Вячеслав Володин уделяет огромное внимание Саратовской области. Особенно сфере здравоохранения, на которую сегодня ложится большая нагрузка. Только за последнее время спикер госдумы инициировал ряд программ по поддержке медицинских работников в нашей области. Особое внимание он уделил модернизации системы скорой медицинской помощи, нехватка сотрудников которой одно время составляла 70 процентов. В целях поддержки и привлечения молодых специалистов для работы в скорую помощь начато возведение домов для будущих врачей и медперсонала саратовской станции скорой помощи, анонсировано почти двукратное увеличение с января 2021 года заработной платы медперсоналу, планируется создание целевой ординатуры. В любом обществе медицинские работники относятся к особой категории профессионалов, выполняющих сложную и ответственную работу, которая, в свою очередь, должна хорошо оплачиваться. Вопрос кадрового обеспечения всегда являлся одним из главных. Повышение заработной платы, строительство служебного жилья для медиков позволит мотивировать молодых специалистов и привлечь новые кадры. Хотелось бы выразить огромную благодарность Вячеславу Володину за внимание, которое уделяется сегодня медикам, – сказал Евгений Ковалев.