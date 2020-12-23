Депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Владимир Агафонов (фракция «Единая Россия») отметил социальную значимость механизма достройки «проблемных» домов в Саратовской области, который позволит обеспечить жильем детей-сирот, многодетные семьи, а также реализовать программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В своем комментарии он отметил, что это поможет решить квартирный вопрос сотням семей.

— Механизм использования земельных участков с незавершенным строительством для решения вопросов обманутых дольщиков, а также предоставления жилья многодетным семьям, детям-сиротам и тем, кто проживает в ветхих и аварийных домах поможет решить квартирный вопрос сотням саратовских семей. Не случайно автором федерального законопроекта, которым предлагается внести соответствующие изменения в законодательство, выступил наш депутат Государственной Думы Николай Панков. При его непосредственном участии в работе с обманутыми дольщиками было найдено решение по многим объектам незавершенного строительства. Сейчас предлагается принять на федеральном уровне механизм, который позволит задействовать земельные участки, на которых находятся объекты незавершенного строительства, и с участием ДОМ.РФ довести их до финальной стадии, а также возвести новые дома.

Поддержка данной инициативы спикером Госдумы Вячеславом Володиным говорит о большой социальной значимости данного законопроекта. Именно он в свое время обратил особое внимание на проблемы обманутых дольщиков в нашей области, многое сделав для того, чтобы люди получили свое жилье или денежную компенсацию, – сказал Агафонов.