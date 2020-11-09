Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев помог областному кардиохирургическому центру. На прошлой неделе парламентарий посетил учреждение и передал врачам медицинские маски и дезинфицирующие средства. Главврач Валерий Агапов поблагодарил народного избранника и отметил, что эти товары «нужны всегда».

— В условиях пандемии коронавируса особое внимание уделяется врачам. Многие из них сейчас борются за жизни тех, кто заражен коронавирусом. Но нельзя забывать и о других направлениях медицины. Уже многие годы болезни сердечно-сосудистой системы лидируют в списке причин смертности жителей Саратовской области. И труд врачей кардиологического профиля не менее важен, чем остальных, — прокомментировал Воробьев.