Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Гагик Киракосян посетил ГУЗ СО «Балковская ССМП».

По просьбе врачей станции «скорой помощи», в рамках благотворительной помощи, были вручены компьютерные планшеты для оперативной работы на выездах к пациентам. Также были вручены средства защиты для медперсонала – перчатки.

— Запасы средств защиты заканчиваются быстрее, чем мы рассчитывали. Врачи работают на передовой и не могут остаться без перчаток. Из-за большого потока выездов планшеты выходят из строя, а нам они просто необходимы, — говорит главный врач Балаковской станции СМП Ирина Неверова.

Важность экстренной помощи растет с каждым днем, медики работают в режиме повышенной оперативности.

— Сегодня мы стремимся предупредить распространение инфекцию всеми силами. И фактически от каждого из нас зависит вектор развития событий. Именно врачи скорой помощи, фельдшеры и медсестры – сегодня на передовой, лечат, спасают тяжелых пациентов, рискуют сами заразиться, заболеть. И наш долг в это непростое время поддержать их и помочь, — отмечает Гагик Киракосян.