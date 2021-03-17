Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев прокомментировал очередное нападение на медика в нашем регионе. По его мнению, врачей стоит наделить статусом неприкосновенности.

Напомним, позавчера, 15 марта, в Балашове пьяные молодые несколько раз ударили фельдшера «скорой». Женщина приехала на вызов к пациентке. Вчера нападение прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Андрей Воробьев напомнил, что в российском законодательстве наказуемо любое хулиганство, однако если правонарушение совершено в отношении полицейского, ответственность за него значительно возрастает. Он заявил, что для врачей, которые исполняют служебные обязанности, должна действовать аналогичная норма.

Депутат подчеркнул, что в Саратовской области 20 тысяч фельдшеров, которые в круглосуточном режиме сражаются с коронавирусной инфекцией «на передовой». При этом региону не хватает двух тысяч специалистов этого профиля.

— При поддержке председателя госдумы РФ Вячеслава Володина в регионе принимают меры поддержки медиков — средняя зарплата в отрасли растет, молодым специалистам предоставляют подъемные, для врачей строят дома. Но надо продолжать эту работу — необходимо обеспечить безопасность медиков и повысить престиж их профессии, — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что защитить медиков обязаны полиция, прокуратура и суды.