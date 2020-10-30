Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская приняла участие в церемонии

В селе Пушкино Советского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о морском пехотинце из 336 бригады морской пехоты Балтийского флота Ертая Кужубаева. В мероприятии приняла участие региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

Инициаторами установки мемориальной доски стали морские пехотинцы – члены общественной организации «Боевое братство». От имени морпехов перед присутствующими односельчанами погибшего героя выступил председатель Правления член Совета Саратовского Областного Отделения «Боевое Братство», ветеран боевых действий в Республике Ангола Михаил Панкратов, отметив важность сохранения памяти о наших земляках, отдавших свои жизни, исполняя свой воинский долг.

В своем выступлении Юлия Литневская отметила символичность того, что именно в этом году, в Год памяти и славы, увековечена память человека, который рос и учился в селе Пушкино. Многие присутствующие на церемонии открытия памятной доски знали Ертая Кужубаева как скромного, доброго парня, но в решающий момент он сумел проявить себя настоящим героем.

Сестре и племяннику героя передали его личный берет и флаг морской пехоты. Родственники со слезами на глазах поблагодарили всех, кто помог увековечить память о подвиге Ертая Кужубаева.

После торжественного открытия мемориальной доски Юлия Литневская посетила школьный музей, где побеседовала со школьниками. Ребята смогли задать депутату все интересующие их вопросы и обсудить темы, которые касаются их малой Родины. Юлия Литневская похвалила школьников за их знания о своем крае и сохранение исторической памяти.