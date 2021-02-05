Привлеченные Володиным в регион инвестиции позволят создать новые рабочие места, уверен депутат Саратовской обалстной думы Алексей Антонов.

Для реализации социально-значимых проектов в Саратовскую область будет направлено порядка 50 миллиардов рублей. Получить такую серьезную помощь для региона удалось при участии спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

По словам исполняющего обязанности руководителя фракции «Единой России» в Саратовской областной думе Алексея Антонова, это колоссальная поддержка, которая составляет практически половину всей доходной части бюджета области.

— Финансирование из федерального центра увеличивается каждый год. Относительно прошлого года сумма выросла на 25 процентов, – отметил Антонов.

Он подчеркнул, что для экономики и бизнеса новость о столь значительных инвестициях, безусловно, радостная: «Привлечение финансирования повлечет за собой создание новых рабочих мест, увеличение зарплат работникам, пополнение бюджета за счет налогов. Важно помнить еще и об ответственности за сроки и качество работ. Деньги федеральные, значит, и требования будут высокие не только к исполнителям, но и к заказчикам работ».