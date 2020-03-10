Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев провёл выездную встречу по обращениям граждан по итогам прошедшего личного приёма в общественной приемной Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия».

Совместно с сотрудниками ЖКХ ТЭК транспорта и связи администрации ЭМР, специалистами МУП «Энгельс- Водоканал» Андрей Викторович посетили ряд адресов. Встретились с жителями посёлка Новое Осокорье, которые обратились с просьбой об установке (восстановлении) дренажной системы по ул.Рижская и 2-ой Воронежский проезд.

На месте осмотрели проблемный участок. Было принято решение -произвести необходимые работы по прочистке, углублению и гидроизоляции дренажной системы.

Следующий пункт рабочей поездки — ул. Ломоносова д 21. Ранее на приём обращалась пенсионерка с просьбой о включении девятиэтажки в программу «Формирование комфортной городской среды». Во время встречи специалист ЖКХ пояснил, что от активных жителей уже поступали обращения. Но на данный момент утверждён и опубликован список объектов попавших в программу благоустройства в 2020 году. В рамках нацпрокета будут отремонтированы семь общественных территорий и пять дворовых территорий.

— Заявка на этот двор будет сформирована на следующий год. Обязательно поможем, — отметил депутат.

Во время встречи, жители рассказали о наиболее острых коммунальных проблемах. Каждому будут даны разъяснения и оказана адресная помощь. Также посетили ул. Минскую д.32. Там жители обратились с просьбой произвести опиловку старых деревьев у многоквартирного дома. «Для начала будет проведено обследование зелёных насаждений, на предмет аварийности и опасности. Засохшие ветки деревьев будут в ближайшее время спилены. Все вопросы взяты под личный контроль»- отметил Андрей Воробьев.

Выездные рабочие поездки по обращениям граждан будут продолжены.