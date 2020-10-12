Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Романовский район. Парламентарий побывал в поселковой школе – крупнейшей в районе. Ранее к нему обратились с просьбой выделить для учреждения мебель для столовой и кухонный инвентарь. В ходе очередной поездки все необходимое было передано.

Парламентарий также осмотрел бассейн у школы, который был построен в 2019 году по инициативе председателя госдумы РФ Вячеслава Володина. Парламентарий подчеркнул, что теперь условия для развития у сельских школьников не хуже, чем в областном центре.

Кроме того, Воробьев встретился с главой района и обсудил актуальные вопросы. Особое внимание участники беседы уделили теме привлечения молодых специалистов для работы на отдаленных территориях.