Продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, жители области также могут оставить свою подпись за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»

Депутат Саратовской областной думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Саратова Евгений Ковалев принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он отметил качественную организацию работы избирательных участков, безопасность для волеизъявления граждан и возможность оставить подпись за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести».

— Принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, а также оставил свою подпись за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести».

Хочется отметить организацию работы избирательного участка: отсутствие очередей, на входе измерили температуру, выдали одноразовую маску, перчатки и ручку, при получении бюллетеня попросили показать на расстоянии свой паспорт.

Проголосовать можно до 1 июля включительно. Считаю, что каждый житель нашей страны должен прийти и проявить свою гражданскую позицию.

В современном мире Конституция страны играет основную роль в закреплении правовых норм. Со времени принятия Конституции РФ прошло 27 лет. Важно понимать, что в 1993 году Основной закон страны принимался в переходный период российской истории.

Поправки являются обоснованными и важными и играют положительную роль в дальнейшем развитии страны, в котором высшей ценностью являются права и свободы граждан, достоинство и благополучие человека.

Поправки закрепляют важные и значимые гарантии. Особую важность имеют социальный блок и конституционное закрепление гарантий граждан. Что касается сферы здравоохранения, то, на мой взгляд, поправки станут гарантом повышения эффективности системы здравоохранения, как для медицинских работников, так и для пациентов, – отметил Евгений Ковалев.