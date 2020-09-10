Депутат Саратовской городской думы Николай Островский прокомментировал ситуацию с вхождением в границы Саратова пригородных поселений.

— Считаю, что вопрос вхождения в границы Саратова трех пригородных муниципальных образований является для нашего города и жителей части Саратовского района острым и поднят он весьма своевременно.

Уже давно идет речь о развитии областного центра, которое способно дать жителям качественное повышение уровня жизни. В Саратове разрабатывается соответствующая концепция и утверждаются планы по ее реализации, они рассчитаны на длительный срок и позволят вывести город в число передовых научных, производственных и культурных центров как Поволжья, так и всей страны.

В складывающейся ситуации важно понимать: нельзя развивать областной центр и пренебрегать жителями поселений, находящихся буквально в метре от его официальной границы. Это противоречит всем ценностным установкам, которые существуют в современном российском обществе, это непрактично и в чем-то непорядочно.

Мы не можем не откликнуться на просьбы сельчан, которые в реальности являются городскими жителями, а в юридическом плане лишены всего того, что полагается буквально их соседям, живущим на противоположной стороне поселковой улицы.

Люди из Багаевки, Александровки, Водника, Калашниково, Красного Текстильщика и других населенных пунктов должны получить право и возможность пользоваться социальной инфраструктурой, транспортной и инженерной системами областного центра. Они должны получить возможность реализовать право на доступные автобусы, новые школы и детские сады, отремонтированные дороги, благоустроенные скверы и детские площадки. При этом важно, чтобы жители пригородов сохранили все имеющиеся у них льготы.

Саратов не может стать по-настоящему современным развитым мегаполисом без заботы о тех людях, которые живут рядом с ним. Ради них и ради их будущего мы должны реализовать концепцию появления в составе областного центра ряда сельских населенных пунктов, — говорит депутат.