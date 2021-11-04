Депутат ГД Николай Панков поздравил саратовцев с Днем народного единства. В своем телеграмм-канале «Пара Слов» он выложил стих собственного сочинения.

—Сегодня мы все отмечаем День народного единства. Этот праздник напоминает нам о переломных событиях в истории нашей страны. Утром сочинил стих, посвящённый сегодняшнему празднику.

Единства день, а что он означает?

Сквозь память лет, сквозь летопись времён

Быть может, кто-то в жизни забывает,

Кому обязан жизнью он?

И вспомним тех дедов,

Кто поднимаясь в смуте

Смог отстоять — тебя, меня, других.

И только так рождается не смута,

А мир! И он не только лишь для нас двоих, — написал Николай Панков.