Депутат ГД Николай Панков поздравил саратовцев с Днем народного единства. В своем телеграмм-канале «Пара Слов» он выложил стих собственного сочинения.
—Сегодня мы все отмечаем День народного единства. Этот праздник напоминает нам о переломных событиях в истории нашей страны. Утром сочинил стих, посвящённый сегодняшнему празднику.
Единства день, а что он означает?
Сквозь память лет, сквозь летопись времён
Быть может, кто-то в жизни забывает,
Кому обязан жизнью он?
И вспомним тех дедов,
Кто поднимаясь в смуте
Смог отстоять — тебя, меня, других.
И только так рождается не смута,
А мир! И он не только лишь для нас двоих, — написал Николай Панков.