Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев доставил лекарственные препараты пациентам с вирусным заболеванием. Пациенты болеют в течение двух-трех дней, ранее они были осмотрены на дому врачами участковыми терапевтами, было рекомендовано лечение на дому с соблюдением режима самоизоляции и лечения в амбулаторных условиях.

Также депутат обсудил вопросы оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами, поздравил пациентов с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал скорейшего выздоровления.

— Этот год выдался сложным для всех нас. Необходимо помогать врачам в выполнении их повседневной тяжелой миссии. Наши медицинские работники лечат пациентов в стационаре, выезжают на дом по вызовам пациентов, доставляют лекарственные препараты. Нагрузка на медицинских работников возросла в разы. Сотрудник поликлиники в день совершает выезд к пациентам более чем по 30 адресам. Поэтому нам необходимо подключаться и помогать, – отметил Евгений Ковалев.

Напомним, недавно Правительство выделило регионам средства на закупку противовирусных препаратов и добровольцы по всей стране привозят их людям, которые лечатся амбулаторно. Активисты волонтерского центра «Единой России», начавшего работу в Саратове и районах области по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата госдумы Николая Панкова в марте этого года, отправляются по таким адресам ежедневно.