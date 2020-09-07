Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев посетил Балашов и передал местному лицею приборы для очистки и обеззараживания воздуха, а также бесконтактные термометры и антисептик для рук. Новая техника поможет защитить школьников от опасных инфекций.

Как рассказал парламентарий, во время прошлой рабочей поездки в балашовский лицей к нему с просьбой о новом оборудовании обратились педагоги. В ходе очередного визита их просьба была исполнена.

Также Воробьев посетил храм имени великомученицы Варвары, который находится в бывшем доме Нарышкиных в селе Гусевка. Сейчас церковь находится на ремонте. Монахини просили депутата помочь с приобретением радиаторов отопления. Необходимое оборудование было закуплено и передано в храм.