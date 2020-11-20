Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области отметила работу Юлии Литневской в законотворческой деятельности и помощи семьям.

Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская получили награды за особый вклад в защиту прав и интересов детей. Ежегодная церемония награждения традиционно была приурочена к отмечаемому сегодня, 20 ноября, Всемирному дню ребенка и прошла в формате видеоконференц-связи.

Наградной Кубок уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Защищать и помогать» вот уже шестой год присуждается за выдающиеся заслуги в области защиты прав и интересов семьи, материнства и детства, вклад в воспитание юного поколения, формирование творческого потенциала и успешности детей и молодежи, милосердное и неравнодушное отношение к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим ограничения в здоровье. В этом году в число награжденных вошла Юлия Литневская.

Представляя ее, Татьяна Загородняя отметила важность вклада депутата в защиту прав и интересов детей, выразила благодарность за совместную работу в реабилитационных центрах, за помощь семьям Саратова и Саратовской области, а также за активную законотворческую деятельность, направленную на защиту здоровья и жизни молодого поколения.

В своем ответном слове Юлия Литневская поблагодарила всех участников церемонии вручения специальной награды за работу, которую они ведут на благо детей, чтобы детство каждого ребенка вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам было счастливым.

— Спасибо вам всем за помощь, не только детям, но и их семьям, ведь все мы знаем единственный способ сделать детей счастливыми – сделать их любимыми. Низкий поклон вам за тот вклад, который вы делаете в наше общее будущее, тем самым, что находите в своем сердце, своем графике и время, и возможность, а главное – желание заботиться о детях. Мне очень нравится фраза нобелевского лауреата Перла Бака: «Дети, которых не любят, становятся взрослыми, которые не могут любить». И можно наверняка сказать, что дети, которым посчастливилось встретить каждого из вас на жизненном пути, умеют любить, ведь учатся этому от вас, – отметила Юлия Литневская.