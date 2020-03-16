На одном из личных приёмов граждан депутата Саратовской областной думы Андрея Воробьёва, проходившем в общественной приемной Энгельсского отделения партии «Единая Россия», обратились жители дома номер 21 по улице Ломоносова. Горожане рассказали депутату о своих коммунальных проблемах.

Во время выездной встречи с жителями по данному адресу, активисты дома обратились с просьбой решить проблему с ремонтом придомовой территории. Постепенно дорожное полотно разрушалось, образовались ямы.

Парламентарий оперативно отреагировал на просьбу и были проведены ремонтные работы внутридворовой дороги. Также был намечен план действий, совместно с комитетом ЖКХ, ТЭК транспорта и связи администрации ЭМР и управляющей организацией. В ближайшее время силами УК будет проведён ремонт в подъездах.

— Мы очень благодарны Андрею Викторовичу за оперативную помощь в решении главного проблемного вопроса нашего дома. Теперь, после нескольких лет ожидания, мы, наконец, можем беспрепятственно заезжать в свой двор, — сказала одна из жительниц дома.

— На следующий год данный адрес планируем включить в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Согласно условиям программы, главное чтобы инициатива исходила от самих жителей, — прокомментировал депутат.