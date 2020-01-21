Прокат лыж в Детском оздоровительно-образовательном центре «Дубки» пополнился новыми лыжными ботинками для детей.

Депутат Саратовской областной думы, координатор регионального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская вручила директору лагеря Наталии Сыромятниковой новые комплекты детских лыжных ботинок. Вместе с Александром Блатманом, заместителем главы администрации по социальной сфере Заводского района Саратова обсудили дальнейшие планы по развитию лагеря. В своем аккаунте Instаgram депутат отметила, что: «Не одно поколение саратовцев выросло в этом замечательном лагере. Постепенно он становится всесезонным. Сейчас в «Дубках» работает прокат лыж. Для семей с детьми это очень удобно: размер ноги у малышей меняется ежегодно, покупать всякий раз новые ботинки – накладно».

-Лагерь «Дубки» расположен так, что прокатом здесь пользуются не только жители Заводского района, но и всего города. Поэтому, разумеется, обновление спортивного инвентаря необходимо, тем более, что погодные условия в этом году пока не дают возможности залить ледовые площадки, и многие любители зимнего активного отдыха встали на лыжи, — отметил Александр Блатман.

Средства, полученные от проката лыж, пойдут на дополнительное благоустройство лагеря. Для всех отдыхающих в «Дубках» организован бесплатный горячий чай.