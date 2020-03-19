Платные процедуры не принесли облегчения, а лишь усугубили болезненное состояние. Юлия Литневская поможет защитить права жительницы в судебном порядке.

Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Саратова. На встречу с парламентарием пришло более 20 заявителей, с каждым из них была проведена личная консультация по существу волнующих людей вопросов. Всем обратившимся, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, будет оказана материальная помощь.

Одинокая пенсионерка обратилась с просьбой помочь ей оформить претензию к медицинской клинике. По словам женщины, ей оказали ненадлежащего качества медицинские услуги, пакет которых был ей навязан и не принес облегчения, а напротив, усугубил болезненное состояние. Договор между пенсионеркой и клиникой был составлен так, что, по сути, она не имеет возможности защитить свои права в судебном порядке.

В ходе приема граждан было составлено претензионное письмо о компенсации вреда за некачественное оказание медицинских услуг. Помимо этого Юлия Литневская направила депутатский запрос для осуществления проверки в отношении медицинской клиники.

Помимо частных, личных вопросов от жителей Заводского района к Юлии Литневской поступило коллективное обращение от граждан, проживающих в доме №64 по улице Миллеровская. В этом доме за последние несколько лет сменились две управляющие компании, обе не выполняли свои обязательства перед жильцами дома: не было проведено перекрытие крыши, не осуществлялся уход за придомовой территорией. На настоящий момент за данным домом вовсе не закреплена никакая управляющая компания. Юлия Литневская во время приема граждан проконсультировалась с сотрудниками администрации Заводского района, в результате чего граждане были записаны на прием для обсуждения и решения сложившейся ситуации.

Многодетная мать Анна Макаренко обратилась по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья. Депутат посоветовала ей собрать пакет документов и встать в очередь на предоставление жилья из маневренного фонда и составила соответствующий запрос в администрацию Заводского района Саратова.

Часть волнующих заводчан и озвученных на приеме вопросов были решены на месте, остальные взяты на личный контроль депутата для дальнейшей проработки.

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