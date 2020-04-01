О том, что пожилая жительница Саратова нуждается в помощи, стало известно после ее обращения на «горячую линию» в волонтерский центр «Единой России».

Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская помогла пенсионерке из Заводского района Саратова с продуктами питания. Галина Владимировна обратилась на «горячую линию» партии «Единая Россия» с просьбой о помощи – ее сын, который всегда помогал и привозил домой все необходимое, попал в больницу, а самостоятельно ходить в магазин в период распространения опасной инфекции женщина боится. Депутат незамедлительно отреагировала на просьбу, лично связалась с пенсионеркой, уточнив, нужно ли помимо продуктов что-то из лекарств, и привезла всё необходимое к дверям её дома.

Галина Владимировна поблагодарила депутата за продукты, лекарства и за помощь, оказанную ей ранее, когда она приходила к Литневской на приём граждан, пожелала крепкого здоровья, и еще раз отметила неравнодушие парламентария и ее отзывчивость. Также она поинтересовалась, когда планируется следующий прием граждан. Юлия Литневская пояснила, что приёмы возобновятся после спада распространения коронавируса, а до этого депутаты от фракции «Единая Россия» будут поддерживать телефонную связь со своими избирателями.

Напомним, для помощи людям, входящим в группы риска, во время пандемии коронавируса в партии «Единая Россия» организована работа «горячей линии». Ежедневно волонтёры выезжают к пожилым людям, доставляя им необходимые лекарства и продукты.