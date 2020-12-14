Сегодня исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» Андрей Воробьев встретился с жительницей Заводского района Ириной Таракановой.

Женщина жаловалась на проблемы с жильем: дом на улице Азина, в котором она проживает, был признан аварийным, а земля под ним была изъята под государственные нужды. Горожанке предложили взамен комнаты компенсацию – 500 тысяч рублей. За такую сумму она приобрела жилье в 2015 году. Но сегодня за эти деньги приобрести аналогичное жилье невозможно.

Парламентарий предложил женщине организовать временное проживание в маневренном фонде. Как выяснилось, сейчас саратовчанку никто не выгоняет на улицу, проблему она решает собственными силами.

— Обратился с запросом в профильное министерство и в администрацию Заводского района. Будем решать проблему сообща, — пообещал Воробьев.