Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев посетил Балашов и проверил ход реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам.

Напомним, во время прошлого визита в регион председатель госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал местные власти за низкие темпы исполнения проекта. По его поручению была создана межведомственная рабочая группа по решению этого вопроса. Ранее такой формат был выбран для решения проблемы с жильем обманутых дольщиков.

В новой рабочей группы Воробьев стал куратором ряда районов, в том числе Балашовского. Сейчас там у сирот есть 131 судебное решение по предоставлению квартир. В 2020 году было выдано 14 квартир. Местные власти обещают предоставить еще 26 помещений, которые будут закуплены на вторичном рынке.

Сейчас в Балашове строятся два восьмиквартирных дома для сирот. Чиновники обещают, что они будут сданы до конца года. В следующем году планируется строительство еще на шести участках.

В ходе общения с двумя получательницами квартир из числа детей-сирот Воробьев узнал, что подвал дома, где им выдали жилье, часто затапливается. Парламентарий отметил, что здание находится на гарантии и дал задание юристам помочь жильцам составить обращение к застройщику, чтобы оперативно устранить все недочеты.