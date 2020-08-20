Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев сегодня посетил энгельсскую школу № 33 и проверил готовность учреждения к учебному году. Директор школы Лариса Потрусова и замглавы администрации района по соцсфере Татьяна Ванина рассказали, как будет организован учебный процесс в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

В помещениях школы будут регулярно проводить дезинфекцию. Всех учеников – таковых около двух тысяч – будут разделять по шести входам. В 2020 году удалось организовать обучение по «пятидневке».

Воробьев проконтролировал, чтобы в школе было достаточно медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств и градусников. Отвечая на вопрос парламентария, Ванина сообщила, что из бюджета района на закупку этих расходников было выделено 2,8 миллиона рублей. Деньги удалось сэкономить на летней оздоровительной кампании: мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.

Народный избранник также поинтересовался работой пищеблока. Ему рассказали, что помещения предоставляются в аренду ИП, который занимается питанием детей. На вопрос Воробьева о мерах безопасности, директор школы заверила, что организаций имеет все необходимые разрешения. Также парламентария заверили, что школа готова исполнить поручение президента Владимира Путина и обеспечить учеников первых-четвертых классов горячим питанием.