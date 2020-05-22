Большая часть вопросов, поступивших к Юлии Литневской по телефону, была связана с получением и оформлением пособий на детей.

На территории Саратовской области продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В связи с этим приостановлено проведение личных приемов граждан депутатами. Однако парламентарии продолжают дистанционно работать с гражданами, помогать им в решении проблем и отвечать на волнующие жителей вопросы по телефону или через социальные сети.

Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская провела очередной дистанционный прием граждан, в ходе которого по телефону помогла обратившимся к ней жителям Заводского района разобраться с волнующими их вопросами. Кроме того, на протяжении всего периода ограничений депутат общалась со своими избирателями через социальные сети и уже записала на личный прием граждан, который состоится после снятия режима самоизоляции, более 20 человек.

Большая часть вопросов, поступающая к депутату, в настоящее время связана с получением и оформлением пособий на детей от государства. Юлия Литневская подробно разъяснила, что в настоящий момент есть возможность оформить пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно вне зависимости от доходов семьи, для этого нужно заполнить заявление на сайте «Госуслуги», подать это заявление можно будет до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, все российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты по пять тысяч рублей в месяц на ребенка, заявление также можно будет подать до 1 октября 2020 года через сайт «Госуслуги», через личный кабинет на сайте ПФР или через МФЦ, когда они возобновят работу. Но лучше по возможности никуда не ходить и оформить все дистанционно, не выходя из дома. Если нужно посетить многофункциональный центр, следует заранее позвонить туда и узнать об условиях и графике приема.

Кроме того, семьи с низким уровнем дохода имеют возможность оформить выплату на детей от трех до семи лет, в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В Саратовской области это 4,854 тысячи рублей.

Также к депутату обратилась женщина с ограниченными возможностями здоровья, проживающая в Октябрьском районе Саратова. Она пожаловалась на то, что мусорные контейнеры жилого дома, в котором она проживает, необходимо перенести на положенное по СНиПу расстояние. Заявительница страдает астмой и не может нормально дышать, когда окна ее квартиры открыты. Депутат направила соответствующий запрос в администрацию района.

Юлия Литневская также проконсультировала и оказала содействие обращающимся к ней заявителям по вопросам трудоустройства, режима работы детских садов, благоустройства дворовых территорий и другим волнующим граждан вопросам.