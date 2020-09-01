Действие единого налога на вмененный доход должно быть продлено до 1 января 2025 года. Такое законодательное предложение внесли в Государственную думу депутаты фракции «Справедливая Россия РОССИЯ».

Депутат Саратовской городской думы от партии «Справедливая Россия» Максим Самсонов поддержал инициативу коллег. По его мнению, продление режима ЕНВД позволит поддержать малый бизнес в условиях экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии, а также избежать выпадающих доходов городского бюджета Саратова.

— Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности изначально вводился как специальный льготный налоговый режим, направленный на поддержку бизнеса. Он упрощает для малых предприятий работу с бухгалтерией и налоговым учетом, позволяет сэкономить средства, направить их на развитие.

Сегодня в период выхода из кризиса, вызванного последствиями пандемии короновирусной инфекции, много говорится о необходимости поддержки малого бизнеса, принимаются определенные решения, в том числе налоговые льготы. Но большинство из них ограничены периодом нерабочих дней или текущим годом. А уже с первого января предполагается отмена льготного налогового режима ЕНВД, существенно упрощавшего жизнь предпринимателям. Хотя очевидно, что в текущих экономических условиях отказ от ЕНВД является преждевременным и приведет к дополнительной нагрузке на восстанавливающийся бизнес.

Еще одним важным моментом является, что ЕНВД – это местный налог, полностью отчисляемый в казну муниципалитетов. Например, для Саратова – это почти 500 миллионов рублей дохода городского бюджета. Отмена ЕНВД приведет к выпадающим доходам на эту сумму. Очевидно, что предлагаемая в качестве альтернативы патентная система не сможет компенсировать полмиллиарда рублей. А значит, важные сферы городского хозяйства будут недофинансированы.

Единственно верным решением должно стать продление налогового режима ЕНВД еще на четыре года. Это позволит поддержать малый бизнес и избежать выпадающих доходов Саратова и других муниципалитетов, — считает Максим Самсонов.