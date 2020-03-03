Депутат облдумы Андрей Воробьёв от фракция «Единая Россия» продолжает поздравлять ветеранов ВОВ и тружеников тыла с наступающим 75-летием Победы.

2020-ый год в России объявлен годом Памяти и Славы. Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв продолжает посещать ветеранов войны и тружеников тыла. В этот раз парламентарий посетил 90-летнего Владимира Смелянского. Во время встречи труженик тыла рассказал о своей биографии. Он жил в Азербайджанской ССР в городе Кировобад, который ныне называется Гянджа.

Ему было 12 лет, когда началась война. В 1941 году на фронт забрали всех мужчин. Маленьким детям пришлось работать за них. Так, юнец обрел первую профессию тракториста. В те годы взрослели рано, и к концу 1945 года Владимир Смелянский стал опытным механиком. Они, как и другие, ковали Великую победу. Внесли свой вклад.

— Каждая встреча с участником войны, тружеником тыла бесценна. Это удивительные люди, которых не сломили тяготы и лишения, после войны возродили страну, а сейчас передают свой опыт молодому поколению. Низкий поклон каждому участнику Великой Отечественной войны, каждому труженику тыла, — прокомментировал Андрей Воробьёв.

В ходе беседы парламентарий поздравил Владимир Смелянский с Днём защитника Отечества и с приближающимся праздником Победы, вручил подарки. Андрей Воробьёв предложил свою помощь в решении различных вопросов, защите прав и интересов.