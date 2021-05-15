Сегодня, 15 мая, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев отмечает 39-летие.

Он родился в 1982 году в Уральске, закончил СГМУ, Малую академию государственного управления Саратовской области, созданную на базе ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина»., заочно в ФУБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ». В 2011 году прошел профессиональную переподготовку на СГСЭУ по программе «Менеджмент в сфере здравоохранения».

Трудился врачом-ординатором кафедры «Экономики и управления здравоохранением и фармацией» в СГМУ, заместителем главврача клинической больницы №3 СГМУ, главврачом саратовской стоматологической поликлиники №5 и областного клинического госпиталя для ветеранов войн. На сегодняшний день — главврач саратовской городской клинической больницы №1 имени Ю.А.Гордеева.