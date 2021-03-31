В организационный комитет предварительного голосования партии «Единая Россия» поступили документы от депутата Саратовской областной думы Андрея Воробьева.

— Решил зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165. Предварительное голосование дает возможность принимать участие в выборах в качестве кандидата не только членам партии «Единая Россия», но и всем, кто изъявит такое желание. Это обеспечивает конкуренцию, как говориться победит сильнейший!

Чувствую в себе силы продолжать свою работу на благо людей, защищать интересы своих земляков. Будем работать совместно в интересах граждан! — подчеркнул Воробьев.

На очередном заседании организационного комитета было принято решение о регистрации в качестве участников предварительного голосования в Саратовскую городскую думу Александра Масальцева по 33 одномандатному округу и Владимира Белоконя по 14 одномандатному округу в городе Саратов.