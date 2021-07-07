Глядя на то, какие результаты в прошлом сезоне показали футболисты саратовского «Сокола», возникает вопрос – не пора ли поменять главного тренера, а заодно и директора клуба? К такому мнению приходит депутат областной думы от фракции «Единая Россия», член комитета по спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чащин, анализируя сложившуюся ситуацию вокруг главной саратовской футбольной команды, за которую болеют во многих районах области.

— Результаты неутешительные, это признают все, даже руководство клуба, но реальных действий, направленных на исправление ситуации, не видно. Невразумительная игра, отсутствие результата и как итог – 11 игроков решили не продлевать свои контракты с нашей командой по итогам прошлого сезона. При этом не видно качественной селекционной работы и подготовки собственных спортсменов. С таким подходом вернуться на вершину «Соколу» будет непросто, – подчеркивает Чащин.

Напомним, сезон 2020-2021 годов саратовский «Сокол» закончил на пятом месте первенства ПФЛ, это третий по рангу дивизион профессионального футбола России.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here