Глядя на то, какие результаты в прошлом сезоне показали футболисты саратовского «Сокола», возникает вопрос – не пора ли поменять главного тренера, а заодно и директора клуба? К такому мнению приходит депутат областной думы от фракции «Единая Россия», член комитета по спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чащин, анализируя сложившуюся ситуацию вокруг главной саратовской футбольной команды, за которую болеют во многих районах области.

— Результаты неутешительные, это признают все, даже руководство клуба, но реальных действий, направленных на исправление ситуации, не видно. Невразумительная игра, отсутствие результата и как итог – 11 игроков решили не продлевать свои контракты с нашей командой по итогам прошлого сезона. При этом не видно качественной селекционной работы и подготовки собственных спортсменов. С таким подходом вернуться на вершину «Соколу» будет непросто, – подчеркивает Чащин.

Напомним, сезон 2020-2021 годов саратовский «Сокол» закончил на пятом месте первенства ПФЛ, это третий по рангу дивизион профессионального футбола России.