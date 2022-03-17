Суд признал двух женщин и четырех мужчин виновными в незаконном сбыте алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, в период с 1 февраля по 18 апреля 2020 года группа лиц, среди которых находился депутат муниципального образования одного из районов области, продавала алкогольную продукцию без лицензии. В качестве склада они использовали нежилое помещение на Сокурском тракте.

Из задержанных только один подсудимый признал вину в содеянном.

Суд назначил женщинам и двум мужчинам 2,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 500 000 рублей. Одной из подсудимых назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Подсудимому, признавшему вину в содеянном, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 000 рублей.

Четвертому подсудимому, являющемуся депутатом муниципального образования, назначено наказание в виде 3,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей.